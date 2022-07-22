Як пише Politeka.net, Злата Огневич - відома українська співачка, яка посідала третє місце на шоу "Євробачення", а також перемагала у першому сезоні "Маски". А минулого року Огневич наважилася піти на проект "Холостячка", але переможець шоу Андрій Задворний покинув її одразу після зйомок. Не забуває Злата і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу Огневич зважилася на експеримент із зовнішністю.
"Кудряшки тимчасово залишають чат", - написала Злата.
"Те почуття, коли колір саме такий, який хотіла. Я в захваті від майстрів та студії", - продовжила Огневич.
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Також Злата показала результат, демонструючи випрямлене волосся та новий колір.
Варто зазначити, що співачка, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами.
Нагадаємо, "Холостячка" Огневич розкрила українкам свій б'юті-секрет для тонкої талії.
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