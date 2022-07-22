Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая занимала третье место на шоу "Евровидение", а также побеждала в первом сезоне "Маски". А в прошлом году Огневич решилась пойти на проект "Холостячка", но победитель шоу Андрей Задворный бросил ее сразу после съемок. Не забывает Злата и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.
А в этот раз Огневич решилась на эксперимент с внешностью.
"Кудряшки временно покидают чат", - написала Злата.
"То чувство, когда цвет именно такой, какой хотела. Я в восторге от мастеров и от студии", - продолжила Огневич.
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Также Злата показала результат, демонстрируя выпрямленные волосы и новый цвет.
Стоит отметить, что певица как и другие звезды поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.
Напомним, "Холостячка" Огневич раскрыла украинкам свой бьюти-секрет для тонкой талии
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник зацепил Огневич словами об украинском контенте
А еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич рассказала о своих проблемах и тревожности