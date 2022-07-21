Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко – успішний український артист та продюсер. Зірка з 99-го по 14-й рік був одружений із Іриною Горовою. Ірина мала дочку Наташа від минулих стосунків, а також Горова роідала Потапу сина Андрія. Після розлучення Олексій зберіг теплі стосунки з Іриною та дітьми. Тепер Горова та Потапенко разом керують продюсерським центром. Не забуває Горова і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу Ірина показала, як насолоджується видом на море. Зірка стояла спиною до камери, позуючи у шортиках та блузі, а образ доповнила стильними окулярами.
"Нічого не буде працювати, якщо ви не зробите", - підписала кадр англійською Горова у своєму сторіс.
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Варто зазначити, що Ірина, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російськими окупантами.
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