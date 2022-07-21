Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко - успешный украинский артист и продюсер. Звезда с 99-го по 14-й год был женат на Ирине Горовой. У Ирины была дочь Наташа от прошлых отношений, а также Горовая роидала Потапу сына Андрея. После развода Алексей сохранил теплые отношения с Ириной и детьми. Теперь Горовая и Потапенко вместе управляют продюсерским центром. Не забывает Горовая и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Ирина показала, как наслаждается видом на море. Звезда стояла спиной к камере, позируя в шортиках и блузе, а образ дополнила стильными очками.

"Ничего не будет работать, если вы не сделаете", - подписала кадр на английском Горовая в своем сторис.

Стоит отметить, Ирина, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами.

Напомним, экс-жена Потапа в странной позе похвасталась точеной фигуркой рядом с дочкой на тренировке: фото

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