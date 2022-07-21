Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця та зірка проекту "Танці зі зірками". Після початку війни знаменитість вирушила з дітьми до Італії, втікаючи від жахів війни. Але нещодавно знаменитість повернулася назад в Україну, об'єднавши родину. Також Ілона активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
На нових кадрах Ілона показала, що вирішила зробити зі своєю дочкою. Можна побачити, як Гвоздєва зайнялася волоссям малюка, наводячи красу.
"Сьогодні з дочкою грали у гру "Салон краси", - написала Гвоздєва.
Після цього зірка показала результат – дівчинку з ефектною зачіскою. Малятко посміхалося і явно було задоволене собою.
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"Як вам?", - Запитала Гвоздєва, звертаючись до фанатів.
Нагадаємо, Гвоздєва з "Танців з зірками" показала доньку, яка вразила розтяжкою
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Також Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців із зірками" у сукні з вирізом вразила запальним танцем.