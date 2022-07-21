Танцівниця Ілона Гвоздєва, зірка "Танців зі зірками", показала, яку зробила зачіску дочки, поділившись новими кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця та зірка проекту "Танці зі зірками". Після початку війни знаменитість вирушила з дітьми до Італії, втікаючи від жахів війни. Але нещодавно знаменитість повернулася назад в Україну, об'єднавши родину. Також Ілона активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

На нових кадрах Ілона показала, що вирішила зробити зі своєю дочкою. Можна побачити, як Гвоздєва зайнялася волоссям малюка, наводячи красу.

"Сьогодні з дочкою грали у гру "Салон краси", - написала Гвоздєва.

Після цього зірка показала результат – дівчинку з ефектною зачіскою. Малятко посміхалося і явно було задоволене собою.

"Як вам?", - Запитала Гвоздєва, звертаючись до фанатів.

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