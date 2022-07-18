Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и победительница проекта "Танці з зірками". Звезда после начала войны отправилась с детьми в Италию, но не так давно решилась вернуться обратно в Украину. Илона, как и другие украинские знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с оккупантом, освещая войну в своем блоге Инстаграм.
И в этот раз Гвоздева показала, что произошло после очередной публикации. Ее видео было заблокировано для показа в россии.
"Они могут блокировать мою страничку, видео, публикации и сторис, но им не заблокировать весь мир, который видит все их злодеяния и террор против Украины", - написала на следующем сторис.
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