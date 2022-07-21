Ганна показала, що її будні на відпочинку можуть бути невдалими.

Як пише Politeka.net, Ганна Богдан - учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливаком, яка розлучилася з головним героєм шоу через рік. Пара будувала стосунки, почала жити разом та замислювалася про майбутнє.

Проте стосунки у них не склалися, а Богдан вирішила жити далі. Нині вона закордоном і часто показує, як проводить там час. На цей раз Ганна покрасувалася в чорній піжамі.

Вона продемонструвала стан постаті після чотирьох місяців без спорту.

«Три години сну. З п'ятої ранку щось гуло. Незрозуміло, що це де. Не виспалася і тепер шалена, як собака. Гав!» - Прокоментувала свої будні Ганна.

Раніше Ганна заявила, що знову виїде з країни в рамках навчання і почала поступово показувати, як тепер живе без Заливака – ходить на екскурсії, займається своїми хобі та показує місця, які можуть бути цікавими для туристів.

При цьому Ганна попросила не дошкуляти її питанням, щоб зайвий раз не згадувати про хворобливе розставання, яке її дуже поранило (сам Михайло ніяк не коментував їхнє розставання).

"Сьогодні вихідний, їдемо вивчати щось новеньке" - пише Ганна.

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