Анна показала, что и ее будни на отдыхе могут быть неудачные.

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако, которая рассталась с главным героем шоу спустя год. Пара строила отношения, начала жить вместе и задумывалась о будущем.

Тем не менее, отношения у них не сложились, а Богдан решила жить дальше. Сейчас она заграницей и часто показывает, как проводит там время. В этот раз Анна покрасовалась в черной пижаме.

Она продемонстрировала состояние фигуры после четырех месяцев без спорта.

«Три часа сна. С пяти утра что-то гудело. Непонятно, что это и где. Не выспалась и теперь бешенная, как собака. Гав!» - прокомментировала свои будни Анна.

Ранее Анна заявила, что снова уедет из страны в рамках обучения и начала постепенно показывать, как теперь живет без Заливако - ходит на экскурсии, занимается своими хобби и показывает места, которые могут быть интересны туристам.

При этом Анна попросила не донимать ее вопросами, чтобы лишний раз не вспоминать о болезненном расставании, которое ее очень ранило (сам Михаил никак не комментировал их расставание).

"Сегодня выходной, едем изучать что-то новенькое" - пишет Анна.

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