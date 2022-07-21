Як пише Politeka.net, Даша Ульянова – учасниця шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком, а також переможниця проекту. Вона почала активно вести блог і часто розповідає про своє життя та будні.

Також у дівчини часто запитують про правила догляду за собою та цікавляться методами її схуднення. Як відомо, Даша перед проектом скинула багато кг, перетворилася та не раз вражала формами під час трендових фотосесій.

У Сторі Ульянова показала, як займається під наглядом тренера і не забуває тримати баланс. Дівчина помічала, що іноді набирає зайвого, а потім більш старанно намагається всього позбутися в спортзалі.

Сьогодні складно якось, але вчора я побачила зовсім інших гімнасток. Дізнатися їх завжди можна по паличці у рюкзаку. І подумала… бідні діти. Годинку витримаю!» - Жартувала Даша.

Раніше дівчина присоромила всіх тих, хто вихваляється радощами буднів, тоді як жителі страждають від обстрілів.

«Я не можу дивитися без сліз. Всі мої знайомі дівчата, які постять спочатку з Вінниці, а потім через годину заливають фото в купальнику десь у Туреччині, * ля, які ж ви тупі! Нічого проти вас не маю, але відпишіть від мене або заблокуйте. Не хочу бачити ваше лицемірство! – висловилася Даша.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова показала, з ким проводила вихідні

Також Politeka повідомляла, що Ульянова з "Холостяка" висміяла патріоток, які піаряться на підтримці країни.

А ще Politeka писала, що Ульянова з "Холостяка" присоромила світських левиць із їхніми фотографіями після трагедії.