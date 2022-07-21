Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - участница шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, а также победительница проекта. Она начала активно вести блог и часто рассказывает о своей жизни и буднях.

Также у девушки часто спрашивают о правилах ухода за собой и интересуются методами ее похудения. Как известно, Даша перед проектом сбросила много кг, преобразилась и не раз впечатляла формами во время трендовых фотосессий.

В Стори Ульянова показала, как занимается под присмотром тренера и не забывает держать баланс. Девушка подмечала, что иногда набирает лишнего, а затем более усердно старается от всего збавиться в спортзале.

«Сегодня сложно как-то, но вчера я увидела совсем других гимнасток. Узнать их всегда можно по палочке в рюкзаке. И подумала… бедные дети. Часок выдержу!» - отшутилась Даша.

Ранее девушка пристыдила всех тех, кто хвастается радостями будней, в то время как жители страдают от обстрелов.

«Я не могу смотреть без слез. Все мои знакомые девушки, которые постят сначала стори с Винницы, а потом через час заливают фото в купальнике где-то в Турции, *ля, какие же вы тупые! Ничего против вас не имею, но отпишитесь от меня или заблокируйте. Не хочу видеть ваше лицемерие!» - высказалась Даша.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова показала, с кем проводила выходные

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