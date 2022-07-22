Як пише Politeka.net, Моніка Беллуччі - легендарна італійська актриса та модель, дочка якої нещодавно виступила на показі, продовжує радувати фанатів. Хоча зірка і не так часто розповідає про себе або з'являється на публіці, артистка все ж таки зрідка ділиться цікавими кадрами в мережі.
На цей раз в Інстаграм Моніка показала, як виглядає у стриженому костюмі з чорним піджаком, який повністю прикрив усе зайве. Біла блуза, краватка, спеціальне укладання та акцент на струнких ногах не залишили фанатів байдужими.
«Добре на цій милашці 😈😍; Ангел 💫; Краса ❤️; Моє кохання завжди 🔥; Дуже красиво, я люблю тебе 😍; найкрасивіша жінка в світі 😻🤩 люблю тебе…♥️; Абсолютно чудовий; Шикарна 🔥; Вічна прекрасна 😍; Це найгірший костюм, який я бачив протягом довгого часу, я не знаю, що ви думаєте; вона знає, як бути гарною» - пишуть фанати.
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На новому інтерв'ю артистка змогла відзначитись. Вбрання, яке обрала Моніка Беллуччі для офіційного заходу, робить її помітно молодшим і яскравішим. Так, 57-річна італійська актриса скорила квітучий вигляд.
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