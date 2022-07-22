Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - легендарная итальянская актриса и модель, дочь которой недавно выступила на показе, продолжает радовать фанатов. Хоть звезда и не так часто рассказывает о себе или появляется на публике, артистка все же изредка делится интересными кадрами в сети.

В этот раз в Инстаграм Моника показала, как выглядит в стержанном костюме с черным пиджаком, который полностью прикрыл все лишнее. Белая блуза, галстук, специальная укладка и акцент на стройных ногах не оставили фанатов равнодушными.

«Хорошо на этой милашке😈😍; Ангел💫; Красота ❤️; Моя любовь всегда 🔥; Очень красиво, я люблю тебя😍; самая красивая женщина в мире😻🤩 люблю тебя…♥️; Абсолютно великолепный; Шикарная🔥; Вечная прекрасная 😍; Это худший костюм, который я видел за долгое время, я не знаю, что вы думаете; она знает, как быть красивой» - пишут фанаты.

На новом интервью артистка смогла отличиться. Наряд, который выбрала Моника Беллуччи для официального мероприятия, делает ее заметно моложе и ярче. Так, 57-летняя итальянская актриса покорила цветущим видом.

Напомним, "Почему бы не выпускать": Цымбалюк из "Крепостной" неожиданно высказался о выезде мужчин за границу.

Как сообщала Politeka, "Таблетка позитива": Горбунов заинтриговал украинцев своей новой работой, фото.

Также Politeka писала, что "Приятно и полезно": бывшая жена Потапа Горовая рассказала и показала, с кем любит целоваться.