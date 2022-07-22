Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина – відома українська актриса та головна героїня шоу "Холостячки". На проекті переміг Олександр Еллерт і пара після проекту почала будувати стосунки. Але довгим щастя не було і пара зрештою вирішила розійтися. Але досі вони спілкуються і Григорій Решетник вирішив розпитати Мишину у програмі "Як ти?", промо якого з'явилося вже на Ютубі.
"Одразу ж зателефонував Сашко", - зізналася Мішина, розповідаючи про перший день війни.
"На що пішов, щоб допомогти? То вони разом?" - звучав закадровий голос у ролику.
"У Буковелі під час війни ви були знову парою?", - Запитав Решетник.
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Фани поставили десятки лайків та написали коментарі:
"Дуже цікаво", "Я просто не витримаю до суботи. Мені так цікаво, що капець", "Таке собі, час визначитися, з ким вона".
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина розкрила процедуру, яка омолоджує їй шкіру в салоні краси.
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