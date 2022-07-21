Найкраща подруга Насті Каменських Ганна Андрійчук після довгої відсутності знову вийшла на зв'язок, вразивши зворушливе фото зі соняшником.

Як пише Politeka.net , Настя Каменських - успішна українська співачка, яка одружена з Потапом. Зіркова пара виїхала з України перед війною і досі не поверталася назад. Настя має подругу-дизайнер Ганну Андрійчук, колишню дружину Позитива. Анна деякий час мовчала, але все ж таки зважилася написати у своєму блозі, з'явившись після перерви.

"Привіт давно не бачилися.

Вперше у житті я закрилася від усіх. Від друзів, знайомих, від вас і навіть себе.

Ця проклята війна забрала в нас 147 щасливих днів.

Нестерпний біль за кожного українця. За землю нашу рідну. За кожну дитину, за материнські серця та наших відважних захисників", - написала Ганна, додавши фото із соняшником.

Фани поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Аня, квіточку", "Абсолютно, тримайся", "Говори!! Тебе слухають і чують! Не мовчи", "Точно така ситуація (віритимемо в нашу Перемогу").

Нагадаємо, Аня Андрійчук емоційно відреагувала на претензії екс-чоловіка Позитиву.

Також Politeka повідомляла, що Андрійчук зізналася, чому вони з Позитивом не спілкуються після розлучення

А ще Politeka писала, що екс-дружина Позитиву відповіла на запитання про нового коханого після розлучення



