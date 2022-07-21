Як пише Politeka.net , Настя Каменських - успішна українська співачка, яка одружена з Потапом. Зіркова пара виїхала з України перед війною і досі не поверталася назад. Настя має подругу-дизайнер Ганну Андрійчук, колишню дружину Позитива. Анна деякий час мовчала, але все ж таки зважилася написати у своєму блозі, з'явившись після перерви.
"Привіт давно не бачилися.
Вперше у житті я закрилася від усіх. Від друзів, знайомих, від вас і навіть себе.
Ця проклята війна забрала в нас 147 щасливих днів.
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Нестерпний біль за кожного українця. За землю нашу рідну. За кожну дитину, за материнські серця та наших відважних захисників", - написала Ганна, додавши фото із соняшником.
Фани поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Аня, квіточку", "Абсолютно, тримайся", "Говори!! Тебе слухають і чують! Не мовчи", "Точно така ситуація (віритимемо в нашу Перемогу").
Нагадаємо, Аня Андрійчук емоційно відреагувала на претензії екс-чоловіка Позитиву.
Також Politeka повідомляла, що Андрійчук зізналася, чому вони з Позитивом не спілкуються після розлучення
А ще Politeka писала, що екс-дружина Позитиву відповіла на запитання про нового коханого після розлучення