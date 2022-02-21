Как передает Politeka.net, Анна Андрийчук является бывшей женой популярного артиста Позитива (Алексей Завгородний). Как известно, в прошлом году они развелись спустя более 10 лет брака.

Так, на этот раз Анна Андрийчук пришла на программу "ЖВЛ", где заговорила о своём расторгнутом браке с Позитивом. Она призналась, что после развода так и не сходила ни на одно свидание. Сейчас всё её свободное время занимает работа.

"Я тебе скажу одну очень страшную вещь... Но нет, у меня не было отношений. Мне надо было переключиться, я не из тех людей, которые знаешь, будут перескакивать из одних отношений в отношения", — ответила Анна Андрийчук.

Несмотря на разрыв, бывшие супруги относятся с уважением друг к другу и даже пересекаются на разных мероприятиях.

Также, экс-жена Позитива Анна Андрийчук рассказала, что чувствовала в тот момент, когда выкидывала кольцо. Она назвала это освобождением от брака и как будто распрощалась с 15-ю годами.

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