Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка залишилася в Україні та нещодавно представила українцям свою моновиставу про війну, часто ділиться з шанувальниками новинами зі свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала кадр на сцені, а у підписі до нього розповіла про сімейну трагедію, яку принесла війна.

На новій фотографії Наталія знята на сцені під час своєї моновистави "Я вдома", вона сидить на стільці та знята у профіль. Перед камерою співачка з'явилася у довгій темній сукні у дрібний горошок та чорному піджаку. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і сумний вираз.

У підписі до публікації Могилевська розповіла, що коли почалася війна, вона написала своєму двоюрідному братові до Москви, але він не повірив. Однак, за словами зірки, йому довелося повірити у те, що діло, коли будинок його батька знищили російські снаряди.

"Чого варта лише історія про те, як я зателефонувала своєму двоюрідному братові до Москви і сказала, що почалася війна. Скинула фото, відео… Він не повірив. Але, на жаль, через місяць йому страшною ціною довелося це усвідомити. Адже в його дім батька, мого дядька, у Маріуполі потрапили 2 снаряди, і він загинув", - поділася Наталя.

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