Через два дні знаменитій виконавиці Дженніфер Лопес виповнюється 53 роки, тому вона продовжує показувати у соціальних мережах, наскільки молодо виглядає. Одним із досягнень Лопес також є власний бренд косметики, який зірка продовжує ретельно просувати.

Спеціально перед святом Лопес влаштувала екстравагантну фотосесію в маленькому чорному боді, більш схожому на вельми відкритий купальник з величезними вирізами. Як і завжди, Лопес наголосила на своїй засмаглій фігурі, підтягнутій формі та шкірі без зморшок.

Яскравий макіяж, накладні локони та правильно підібрані тони помітно омолодили Дженніфер:

"Я не можу дочекатися; У Дженніфер незабаром день народження 😍😍; Так схвильована! 💖; Не можу дочекатися; я не можу чекати 😍; Міс Аффлек вбиває; Нарешті нафарбували тіло!!; йде ... Сила Любові 😍; Схоже на повний догляд за тілом! 😍; Красива лялька, благослови бог; Так, це твоя королева дня народження ❤️; найгарячіша жінка в цьому світі».

Також нещодавно у мережі з'явилися кадри з Лопесом у похмурому образі після весілля. Примітно, що в реальному житті вона воліє наголошувати на формах по мінімуму.

Нагадаємо, Дружині Решетника дорікнули за веселощі під час війни, вона відповіла: "Не треба всіх рівняти під себе".

Як повідомляла Politeka, "Хочу бути далі від цієї маячні": доктор Комаровський здивував заявою про українську мову.

Також Politeka писала, що Переможниця "Холостяка" Ульянова в боді зачарувала своєю розкішшю: "Така...".