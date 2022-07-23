Муж телеведущей и актрисы Русланы Писанки сообщил, как пройдет прощание с его любимой женщиной, ушедшей из жизни в ночь на 19 июля.

По словам Игоря Исакова, будет кремация.

«… Первое прощание состоится по месту последнего пребывания, а именно: город Кайзерлаутерн, Германия (Kaiserslautern, Deutschland). Время и точное место буду знать в понедельник и дополнительно сообщу. Затем, после оформления всех бумаг, я отвезу мою Русю домой. В Киев», - сообщил вдовец на своей странице в Facebook.

Исаков также добавил, что прибытие в Киев будет зависеть от скорости оформления всех необходимых бумаг.

«Поэтому место и время похорон в Киеве напишу дополнительно», – уточнил Исаков.

По его словам, состояние, в котором он находится после смерти Русланы, можно описать такими словами, как «раздавленный, сломленный, уничтоженный».

«Знаю, что это бы никогда не понравилось моей жене, поэтому стараюсь понемногу начинать отпускать. Попробую понять смысл ее любимого выражения "жизнь прекрасна"..люблю вас. Спасибо за то, что Вы разделяете эту боль со мной. Молюсь за вас, за Украину. И точно знаю, что Бозя заберет ее к себе, потому что я точно знаю, что она точно того стоит», - пишет Исаков.

Напомним, Руслана Писанка ушла из жизни в ночь на 19 июля в возрасте 56 лет. Как оказалось, у телеведущей был рак, но об этом она почти никому не говорила.

В Германии Руслана проходила лечение и верила, что сможет вернуться к своим зрителям.

Добавим, что этой весной Писанка потеряна маму – женщина очень болела. А перед этим им пришлось бежать из разбомбленных оккупантами Гореничей.