Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча та зірка "Нового каналу", артистка вирішила також пробувати свої сили як співачку. Раніше Леся вже встигала запам'ятатися фанатам завдяки новим композиціям, а цього разу вона випустила нову пісню, присвячену захисникам України та її другові, який загинув на фронті.
Слова пісні під назвою Блакитні очі написали Євген Матюшенко та Микола Мартинюк, а також телезірка. Музику до пісні створив Руслан Квінт.
"Присвячую всім, хто захищає нашу Україну. А особливо моєму другу Денису Ріхтеру, який загинув у Луганській області", - пише Леся в Інстаграм.
У мережі відповіли:
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«Лесюнь 💔; Який реалістичний кліп 😢, як хороші українські 😍 чоловіки і як гарна пісня ❤️; до мурашок❤️🩹; Азов ❤️ мій улюблений чоловік там служив 😞 загинув у Маріуполі 29.04.22 💔🕯️; Леся, у Вас хороший голос, не знала раніше, що так співаєте); Леся 👏такий гарний зворушливий голос, героям слава».
Раніше Нікітюк вразила сумну звістку про загибель популярної актриси та талановитої артистки Руслани Писанки.
«Русланочко, як же так… Світла пам'ять. У мене просто немає слів. Живеш, радієш, віриш, любиш, радієш, сумуєш... І десь замість якоїсь коми може стати слово війна, тяжка хвороба, смерть» - висловилася Леся.
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