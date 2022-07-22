Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и звезда "Нового канала", артистка решила также пробовать свои силы в качестве певицы. Ранее Леся уже успевала запомниться фанатам благодаря новым композициям, а в этот раз она выпустила новую песню, посвященную защитникам Украины и ее погибшему на фронте другу.

Слова песни под названием Голубые глаза написали Евгений Матюшенко и Николай Мартынюк, а также телезвезда. Музыку к песне сотворил Руслан Квинта.

"Посвящаю всем, кто защищает нашу Украину. А особенно моему другу Денису Рихтеру, погибшему в Луганской области", - пишет Леся в Инстаграм.

В сети ответили:

«Лесюнь 💔; Какой реалистичный клип 😢, как хороши Украинские 😍 мужчины и как хороша песня ❤️; до мурашек❤️‍🩹; Азов ❤️ мой любимый мужчина там служил 😞 погиб в Мариуполе 29.04.22 💔🕯️; Леся, у Вас хороший голос, не знала раньше, что так поете); Леся 👏такой красивый трогательный голос, героям слава».

Ранее Никитюк поразило печальное известие о гибели популярной актрисы и талантливой артистки Русланы Писанки.

«Русланочка, как же так… Светлая память. У меня просто нет слов. Живешь, радуешься, веришь, любишь, радуешься, грустишь… И где-то вместо какой-то запятой может стать слово война, тяжелая болезнь, смерть» - высказалась Леся.

Напомним, Цибульская сообщила о трагедии, зацепив Никитюк, Решетник и других звезд

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