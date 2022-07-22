Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна - відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу". Також знаменитість активно веде сторінку в Інстаграмі, де ділиться яскравими кадрами.

На цей раз Нікітіна поділилася яскравим кадром, де позувала у пілона, вражаючи розтяжкою в міні. Зірка зробила селфі, вихваляючись фігуркою.

"Щось із минулого життя, сумую", - написала Катя.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Життя триває", "Доброго дня, ми з України", "Катерина ці фото дуже мотивують моїх солдатів, коли я їм говорю що особисто знаю Вас і після перемоги підемо до Вас на концерт і Ви особисто кожному потиснете руку. Дівчата цвітете і пахне , а ми Вас захищатимемо!", "Вогонь".

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