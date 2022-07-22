Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна - відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу". Також знаменитість активно веде сторінку в Інстаграмі, де ділиться яскравими кадрами.
На цей раз Нікітіна поділилася яскравим кадром, де позувала у пілона, вражаючи розтяжкою в міні. Зірка зробила селфі, вихваляючись фігуркою.
"Щось із минулого життя, сумую", - написала Катя.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
Знищити Кримський міст: Україні нарешті дадуть те, чим це можна зробити, але з умовою
"Ліплять хоч щось": росіяни почали гнати на фронт "мутантів", ЗСУ показали фото дивного трофею
Ворог вдарив відразу по трьох районах Дніпропетровщини: багато поранених, залізнична колія зруйнована
Кароль у домашньому вигляді і без косметики здивувала зовнішністю поза сценою: "На особисте життя не вистачає часу"
"Ти неймовірна": Трінчер у вузькому купальнику поставила фанатів перед нелегким вибором
"Життя триває", "Доброго дня, ми з України", "Катерина ці фото дуже мотивують моїх солдатів, коли я їм говорю що особисто знаю Вас і після перемоги підемо до Вас на концерт і Ви особисто кожному потиснете руку. Дівчата цвітете і пахне , а ми Вас захищатимемо!", "Вогонь".
Нагадаємо, блондинка з "Жіночого кварталу" влаштувала Дубаї з подружкою в Україні.
А ще Politeka повідомляла, що блондинка з "Жіночого кварталу" в топіці та шортах вразила результатами старань у спортзалі.
Також Politeka писала, що блондинка з "Жіночого кварталу" в одній маєчці влаштувала спекотні танці