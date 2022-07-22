Зірка "Орел і Решка" Мішель Андраде презентувала нову пісню, вразивши українців у новій публікації у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде – відома українська співачка, яку продюсував Потап, а також ведуча шоу "Орел і Решка". Не забуває знаменитість і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Мішель презентувала пісню "Не знаю" українською мовою. Зірка була в топіці та капелюсі.

"Багато хто з вас уже чув цю пісню, і багато хто хотів її почути на цифрових платформах. Цей день настав - "Не знаю" (Flamenco version) у мережі!", - написала Мішель під відео.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Улюблена українська пісня", "Нарешті-то", "Мішель, це дуже круто, дякую тобі і всій команді", "Люблю," Думав, це іспанською", "Дякую, дуже красиво. Розумниця. З любов'ю та повагою підтримую. Миру, щастя та кохання".

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