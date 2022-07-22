Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица, которую продюсировал Потап, а также ведущая шоу "Орел и Решка". Не забывает знаменитость и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Мишель презентовала песню "Не знаю" на украинском языке. Звезда была в топике и шляпе.

"Многие из вас уже слышали эту песню, и многие хотели ее услышать на цифровых платформах. Этот день настал – «Не знаю» (Flamenco version) в сети!", - написала Мишель под видео.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Любимая украинская песня", "Наконец-то", "Мишель , это очень круто , спасибо тебе и всей команде", "Обожаю", "Думал, это на испанском", "Спасибо, очень красиво. Умничка. С любовью и уважением поддерживаю. Мира, счастья и любви".

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