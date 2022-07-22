Як пише Politeka.net , Роман Сасанчин - відомий український співак, який перемагав у "Голос. Діти", а також "Голос країни". Зірка одружена з красунею Іванною, яка нещодавно народила доньку Єлизавету. Іванна, як і зірковий чоловік, активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться з фанами найцікавішим. А цього разу Сасанчина вирішила погратись із українцями.

"Було/не було", - запропонувала висловлювати тези фанам, щоб відповісти, було у неї таке чи ні.

"Побої з боку молодої людини?", - написала Сасанчина.

"Було. Перші стосунки, майже три роки! Важко відновлюватися після них", - написала Іванна.

"Била Рому?", - Запитав ще один фан.

"Було, тапочком. Зараз частенько з цього сміємося", - написала Іванна.

Нагадаємо, дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина показала, як виглядала у глибокому дитинстві.

А ще Politeka писала, що дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина показала, як розважається з маленькою дочкою на прогулянці

Також Politeka повідомляла, що дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина спровокувала суперечку серед українок після походу до церкв.



