Як пише Politeka.net , Роман Сасанчин - відомий український співак, який перемагав у "Голос. Діти", а також "Голос країни". Зірка одружена з красунею Іванною, яка нещодавно народила доньку Єлизавету. Іванна, як і зірковий чоловік, активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться з фанами найцікавішим. А цього разу Сасанчина вирішила погратись із українцями.
"Було/не було", - запропонувала висловлювати тези фанам, щоб відповісти, було у неї таке чи ні.
"Побої з боку молодої людини?", - написала Сасанчина.
"Було. Перші стосунки, майже три роки! Важко відновлюватися після них", - написала Іванна.
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"Била Рому?", - Запитав ще один фан.
"Було, тапочком. Зараз частенько з цього сміємося", - написала Іванна.
Нагадаємо, дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина показала, як виглядала у глибокому дитинстві.
А ще Politeka писала, що дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина показала, як розважається з маленькою дочкою на прогулянці
Також Politeka повідомляла, що дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина спровокувала суперечку серед українок після походу до церкв.