Как пишет Politeka.net, Роман Сасанчин - известный украинский певец, который побеждал в "Голос. Діти", а также "Голос країни". Звезда женат на красотке Иванне, которая недавно родила дочь Елизавету. Иванна, как и звездный супруг, ведет активно страничку в Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз Сасанчина решила поиграть с украинцами.
"Было/не было", - предложила высказывать тезисы фанам, чтобы ответить, было у нее такое или нет.
"Побои со стороны молодого человека?", - написала Сасанчина.
"Было. Первые отношения, почти три года! Тяжело восстанавливаться после них", - написала Иванна.
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"Била Рому?", - спросил еще один фан.
"Было, тапочком. Сейчас частенько с этого смеемся", - написала Иванна.
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