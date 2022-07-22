Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар та переможець проекту "Майстер Шеф", який прославився завдяки ньому і тепер активно веде соціальні мережі. В Інстаграм цього разу чоловік похвалився несподіваною зустріччю.

Клопотенко бере участь у спеціальному проекті разом із Дашею Астаф'євою, про що повідомив у Сторі після своїх подорожей. Ще недавно чоловік був закордоном, ділився смачними рецептами та показував жартівливі та незграбні моменти.

А на нових кадрах він розкрив деталі зустрічі зі співачкою:

«Ми тут з Астаф'євою таке знімаємо ... Перший раз у Даші на Ютуб. На КПУ я вирішив, що вони на Дворці України, все вже забуваю. Старість» - каже Клопотенко.

Також Клопотенко розповів, як смачно та по літньому приготувати помідори з цибулею.

«Літо – це томати з сіллю та солодка цибуля, що нагадує про українське море. Плюс багато оливкової олії, щоб вона змішалася із густим соком томатів, і ви потім могли все це вимочувати темним хлібом», - розповів кулінар.

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