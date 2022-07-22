Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель проекта "Мастер Шеф", который прославился благодаря нему и теперь активно ведет социальные сети. В Инстаграм в этот раз мужчина похвастался неожиданной встречей.

Клопотенко участвует в специальном проекте вместе с Дашей Астафьевой, о чем сообщил в Стори после своих путешествий. Еще недавно мужчина был заграницей, делился вкусными рецептами и показывал шутливые и неловкие моменты.

А на новых кадрах он раскрыл детали встречи с певицей:

«Мы тут с Астафьевой такое снимаем…Первый раз у Даши на Ютуб. На КПУ, я решил, что они на Палаце Украины, все уже забываю. Старость» - говорит Клопотенко.

Также Клопотенко рассказал, как вкусно и по летнему приготовить помидоры с луком.

«Лето – это томаты с солью и сладкий лук, напоминающий об украинском море. Плюс много оливкового масла, чтобы оно смешалось с густым соком томатов, и вы потом могли все это вымачивать темным хлебом», - рассказал кулинар.

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