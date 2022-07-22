Як пише Politeka.net, Слава Камінська - відома українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели". Після 15-річної кар'єри зірка пішла з колективу та зайнялася сольною кар'єрою. Не забуває Слава і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу Камінська поділилася новими сторісами, де влаштувала яскраве тренування.
"Пікачу на мінімалках", - написала Слава у сторіс, позуючи на килимку для занять.
"Я ж схудну?", - написала на другому сторіс Камінська, де робила другу вправу.
Варто зазначити, що Камінська, як і інші зірки, підтримує українців у війні із російськими окупантами. Зірка через свою позицію навіть встигла втратити акаунт в Інстаграмі, де мала мільйон фоловерів.
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