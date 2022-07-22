Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы". После 15-летней карьеры звезда ушла из коллектива и занялась сольной карьерой. Не забывает Слава и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз Каминская поделилась новыми сторис, где устроила яркую тренировку.

"Пикачу на минималках", - написала Слава в сторис, позируя на коврике для занятий.

"Я же похудею?", - написала на втором сторис Каминская, где делала второе упражнение.

Стоит отметить, что Каминская, как и другие звезды, поддерживает украинцев в войне с российскими оккупантами. Звезда из-за своей позиции даже успела потерять аккаунт в Инстаграме, где у нее было миллион фолловеров.

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