Крім того, вона поділилася зі своїми підписницями, як рятує п'яти від тріщин.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Цибульська може похвалитися прекрасною фігурою та квітучою красою. Але для цього вона багато робить: стежить за своїм харчуванням та активно займається спортом. Співачка вирішила поділитись кількома б'юті-секретами на своїй сторінці в Інстаграм.

Зокрема, вона поділилася зі своїми підписницями, як рятує п'яти від тріщин.

"Намагаюся не знімати все, що тільки можна, адже так буде лише гірше. Крем вранці та ввечері. Пілінг раз на 10 днів. Але не знімаю шкіру до рожевого кольору, адже так буде більше шансу на больові відчуття", - порадила Оля Цибульська.

Крім того, вона розкрила секрет того, як їй вдається боротися із безсонням.

"Відкидаю від себе телефон, якнайдалі. Тому, якщо я щохвилини читатиму новини, я не зможу ніяк на них вплинути. Тому намагаюся не читати перед сном", - поділилася власним досвідом Оля Цибульська.

Нагадаємо, що Оля Цибульська вразила незвичайним образом і заявою.

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