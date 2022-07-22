Кроме того, она поделилась со своими подписчицами, как спасает пятки от трещин.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская может похвастаться прекрасной фигурой и цветущей красотой. Но для этого она много делает: следит за своим питанием и активно занимается спортом. Певица решила поделится несколькими бьюти-секретами на своей странице в Инстаграм.

В частности, она поделилась со своими подписчицами, как спасает пятки от трещин.

"Стараюсь не снимать все, что только можна, ведь так будет только хуже. Крем утром и вечером. Пилинг раз на 10 дней. Но не снимаю кожу до розового цвета, ведь так будет больше шанса для болевых ощущений", - посоветовала Оля Цибульская.

Кроме того, она раскрыла секрет того, как ей удается бороться с бессоницей.

"Отбрасываю от себя телефон, как можно дальше. Потому что, если я буду каждую минуту читать новости, я не смогу никак на них повлиять. Потому стараюсь не читать перед сном", - поделилась собственным опытом Оля Цибульская.

Напомним, что Оля Цибульская впечатлила необычным образом и заявлением.

Как сообщала Politeka, Оля Цибульская похвалилась важным событием в жизни семилетнего сына.

Также Politeka писала, что Оля Цибульская посоветовала, как пережить разлуку с любимым.