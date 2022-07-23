Як пише Politeka.net, Дар'я Петрожицька - відома українська актриса та зірка серіалу "Папік". Знаменитість після початку війни переїхала до Німеччини до свого хлопця, про якого до цього моменту воліла мовчати. Не забуває Дар'я і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А на новому фото Петрожицька була у прозорій сукні, в якій залізла на драбину. Дарина вражала своєю красою, їли прикриваючи свої секрети.
"Це маленька магія", - написала Петрожицька у своєму блозі.
"Боже... Я хочу знову почуватися такою гарною", - написала Петрожицька.
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Варто зазначити, що Дарина, як і інші українські зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.
Нагадаємо, зірка "Папіка" Петрожицька розповіла, що вперше зробила з 24 лютого
Також Politeka повідомляла, що зірка "Папіка" Петрожицька відверто розповідала про хлопця, який її дав притулок у Німеччині.
А ще Politeka писала, що зірка "Папіка" Петрожицька розкривалася про нервовий зрив