Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая - известная украинская актриса и звезда сериала "Папик". Знаменитость после начала войны переехала в Германию к своему парню, о котором до этого момента предпочитала молчать. Не забывает Дарья и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.
А на новом фото Петрожицкая была в прозрачном платье, в котором залезла на стремянку. Дарья впечатляла своей красотой, ели прикрывая свои секреты.
"Это маленькая магия", - написала Петрожицкая в своем блоге.
"Боже... Я хочу снова чувствовать себя такой красивой", - написала Петрожицкая.
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
Полностью уничтожен завод иранских беспилотников, которые так хотела россия: детали атаки
"Лепят хоть что-то": россияне начали гнать на фронт "мутантов", ВСУ показали фото странного трофея
HIMARS резко изменили ситуацию: назван месяц, когда ВСУ могут рвануть в контрнаступление
"Ты невероятная": Тринчер в узком купальнике поставила фанатов перед нелегким выбором
Стоит отметить, что Дарья как и другие украинские звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.
Напомним, звезда "Папика" Петрожицкая рассказала, что впервые сделала с 24 февраля
Также Politeka сообщала, что звезда "Папика" Петрожицкая разоткровенничалась о парне, который ее приютил в Германии
А еще Politeka писала, что звезда "Папика" Петрожицкая разоткровенничалась о нервном срыве