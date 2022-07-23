Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая - известная украинская актриса и звезда сериала "Папик". Знаменитость после начала войны переехала в Германию к своему парню, о котором до этого момента предпочитала молчать. Не забывает Дарья и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А на новом фото Петрожицкая была в прозрачном платье, в котором залезла на стремянку. Дарья впечатляла своей красотой, ели прикрывая свои секреты.

"Это маленькая магия", - написала Петрожицкая в своем блоге.

"Боже... Я хочу снова чувствовать себя такой красивой", - написала Петрожицкая.

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Стоит отметить, что Дарья как и другие украинские звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.

дарья петрожицкая

Напомним, звезда "Папика" Петрожицкая рассказала, что впервые сделала с 24 февраля

Также Politeka сообщала, что звезда "Папика" Петрожицкая разоткровенничалась о парне, который ее приютил в Германии

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