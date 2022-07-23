Як пише Politeka.net, Григорій Решетник – відомий український телеведучий. Зірка одружена з красунею Кристиною, яка йому встигла вже народити трьох синів. Але пара навіть не думає на цьому зупинятись і планує ще мінімум одну дитину. Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу дружина Решетника вирішила показати, як робить кардіотренування.
На кадрах Христина була у рожевому топіку. Зірка бігла на біговій доріжці, вражаючи своєю працьовитістю.
"Кардіо чудово взагалі розігріває та впливає на наш целюліт. Майже кожна жінка знає, що це таке. Бігайте не лише у залі, можна й у парку, вулицею", - написала Крістіна.
"Спочатку розігріваюся - біг. Я ж говорила, що я скрізь бігаю", - написала ще на одному сторіс дружина Решетника.
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А ще Politeka повідомляла, що дружина Решетника розкрила секрети ідеальної постаті після народження трьох синів.
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