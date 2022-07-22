Как сообщает Politeka.net, ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник и его жена Кристина Решетник, воспитывают троих сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020). Как призналась Кристина на своей странице в Инстаграм они с мужем очень ответственные родители, иногда даже слишком.
"Мы с Гришей относимся к ответственным родителям. Когда детей мы рожаем для себя, а не для кого-то другого. Занимаемся их воспитанием сами и не перекладываем на плечи кого-то другого", - отметила Кристина Решетник.
При этом она добавила, что супруги никого не осуждают если кто-то делает иначе, ведь понимают, что у каждого человека своя ситуация и жизненные обстоятельства.
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"Но я уверена, что ребенок должен чувствовать папину, мамину любовь, понимать, что нужен им. Нужно посвящать ребенку максимум своего времени, целовать и говорить, как сильно любишь. Дарить незабываемые эмоции и открывать мир. Могу говорить на эту тему вечно, но самое главное - просто любить", - призналась Кристина Решетник.
Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник растрогал кадром с сынами, которых давно не видел.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник зацепил Огневич словами об украинском контенте.