При этом она добавила, что супруги никого не осуждают если кто-то делает иначе, ведь понимают, что у каждого человека своя ситуация и жизненные обстоятельства.

Как сообщает Politeka.net, ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник и его жена Кристина Решетник, воспитывают троих сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020). Как призналась Кристина на своей странице в Инстаграм они с мужем очень ответственные родители, иногда даже слишком.

"Мы с Гришей относимся к ответственным родителям. Когда детей мы рожаем для себя, а не для кого-то другого. Занимаемся их воспитанием сами и не перекладываем на плечи кого-то другого", - отметила Кристина Решетник.

При этом она добавила, что супруги никого не осуждают если кто-то делает иначе, ведь понимают, что у каждого человека своя ситуация и жизненные обстоятельства.

"Но я уверена, что ребенок должен чувствовать папину, мамину любовь, понимать, что нужен им. Нужно посвящать ребенку максимум своего времени, целовать и говорить, как сильно любишь. Дарить незабываемые эмоции и открывать мир. Могу говорить на эту тему вечно, но самое главное - просто любить", - призналась Кристина Решетник.

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник растрогал кадром с сынами, которых давно не видел.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник зацепил Огневич словами об украинском контенте.