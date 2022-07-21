Многодетная мама призналась, что иногда истерика затягивается и приходится искать другой подход к детям.

Как сообщает Politeka.net, ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник и его жена Кристина Решетник, счастливые многодетные родители. Пара воспитывает трех сыновей: Ивана, Диму и Сашу. В своем Инстаграмме Кристина решила рассказать, как ей удается справиться с детской истерикой.

В частности она призналась, что детские истерики обычное дело. И чтобы с ними справиться ей приходится применять обычное человеческое общение.

"Я пытаюсь поговорить, узнать, что случилось, какие чувства, обнимаю и переключаю внимание на что-то другое. Потом... правило 1-2-3 считаю и это часто срабатывает", - пояснила Кристина Решетник.

Многодетная мама призналась, что иногда истерика затягивается и тогда она вместе с сыновьями идет умываться и это тоже часто помогает детям успокоиться.

"На самом деле я всегда говорю таким тоном, что дети прекрасно понимают - что с мамой лучше не шутить", - с мором добавила Кристина Решетник.

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

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