Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий. Звезда женат на красотке Кристине, которая ему успела уже родить троих сыновей. Но пара даже не думает на этом останавливаться и планирует еще минимум одного ребенка. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз жена Решетника решила показать, как делает кардиотренировку.

На кадрах Кристина была в розовом топике. Звезда бежала на беговой дорожке, впечатляя своим трудолюбием.

"Кардио прекрасно вообще разогревает и влияет на наш целлюлит. Почти каждая женщина знает, что это такое. Бегайте не только в зале, можно и в парке, по улице", - написала Кристина.

"Сначала разогреваюсь - бег. Я же говорила, что я везде бегаю", - написала еще на одном сторис жена Решетника.

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