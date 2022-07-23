Як пише Politeka.net , Роман Сасанчин - відомий український співак, який переміг на проектах "Голос країни" та "Голос.Діти". Знаменитість одружений з Іванною, яка нещодавно народила первістка - дочку Єлизавету. Іванна, як і зірковий чоловік, активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться з фанами багатьом цікавим.

А цього разу дівчина запропонувала гру фанам "Було/не було".

"Завмерлі, викидні?", - Запитав фанат.

"Було, завмер плід. Це найбільший біль, який мені довелося пережити", - написала Ганна.

"Хотіла зробити аборт", - спитав ще один фан.

"Ніколи в житті. Як взагалі можна вбити живу душу? Ніколи не зрозумію людей, які на це здатні", - написала Ганна та опублікувала своє фото з Лізою.

Нагадаємо, дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина показала, як виглядала у глибокому дитинстві.

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