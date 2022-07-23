Как пишет Politeka.net, Роман Сасанчин - известный украинский певец, который победил на проектах "Голос країни" и "Голос.Діти". Знаменитость женат на Иванне, которая не так давно родила первенца - дочь Елизавету. Иванна, как и звездный супруг, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанами многим интересным.
А в этот раз девушка предложила игру фанам "Было/не было".
"Замершие, выкидыши?", - спросил фанат.
"Было, замер плод. Это самая большая боль, которую мне пришлось пережить", - написала Анна.
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"Хотела сделать аборт", - спросил еще один фан.
"Никогда в жизни. Как вообще можно убить живую душу? Никогда не пойму людей, которые на это способны", - написала Анна и опубликовала свое фото с Лизой.
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