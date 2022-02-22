Роман Сасанчин, победитель шоу "Голос країни-10" и "Голос. Діти", недавно женившийся и ставший отцом, раз и навсегда объяснил, почему решил продать подаренную на проекте квартиру в центре Киева.

19-летний Сасанчин записал видеообращение, которое появилось в "сторизах" его жены Иванки в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Зачем было продавать квартиру в Киеве в новом доме, чтобы купить квартиру в Киеве???", - так звучит нынче популярный вопрос от поклонников.

"Честно, мне аж интересно, к какому логическому выводу можно прийти: "Продать квартиру, чтобы купить квартиру"..., - говорит на кадрах Сасанчин, - Наверно, чтобы купить немного поменьше и с ремонтом, потому что у нас сейчас без ремонта".

Затем молодой человек добавил в подписи: "Извините, что, возможно, грубо отвечаю, но это реально уже начинает нервировать. Я выложил пост у себя на странице, где детально расписал!!! Прошу, перед тем, как задавать такие вопросы..."

К слову, в своем посте, о котором победитель "Голосу країни" упоминает выше, он сообщил, что ранее действительно мечтал с семьей переехать в квартиру, подаренную два года назад, но учитывая свои финансовые возможности, вернее, невозможность сделать ремонт, он передумал.

"Я все же решил ее продать для того, чтобы реализовать еще одну свою мечту, о которой я впоследствии Вам расскажу и купить меньшую по размерам квартиру!", - подытожил Сасанчин.

Напомним, жена Романа Сасанчина увеличила губы и рассказала о "последствиях": "По ощущениям все..."

Как сообщала Politeka, победитель "Голосу країни" Сасанчин после рождения дочки перехотел еще детей: "Ни в коем случае"

Также Politeka писала, "не помогает": Роман Сасанчин ответил на претензии своей жены после рождения ребенка