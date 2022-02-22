19-летний Сасанчин записал видеообращение, которое появилось в "сторизах" его жены Иванки в Инстаграм, передает Politeka.net.
"Зачем было продавать квартиру в Киеве в новом доме, чтобы купить квартиру в Киеве???", - так звучит нынче популярный вопрос от поклонников.
"Честно, мне аж интересно, к какому логическому выводу можно прийти: "Продать квартиру, чтобы купить квартиру"..., - говорит на кадрах Сасанчин, - Наверно, чтобы купить немного поменьше и с ремонтом, потому что у нас сейчас без ремонта".
Затем молодой человек добавил в подписи: "Извините, что, возможно, грубо отвечаю, но это реально уже начинает нервировать. Я выложил пост у себя на странице, где детально расписал!!! Прошу, перед тем, как задавать такие вопросы..."
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К слову, в своем посте, о котором победитель "Голосу країни" упоминает выше, он сообщил, что ранее действительно мечтал с семьей переехать в квартиру, подаренную два года назад, но учитывая свои финансовые возможности, вернее, невозможность сделать ремонт, он передумал.
"Я все же решил ее продать для того, чтобы реализовать еще одну свою мечту, о которой я впоследствии Вам расскажу и купить меньшую по размерам квартиру!", - подытожил Сасанчин.
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