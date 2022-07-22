Як пише Politeka.net , Ганна Богдан - учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливаком. дівчина дійшла до фіналу та перемогла, після чого пара довгий час зустрічалася. А нещодавно стало відомо, що Ганна та Богдан не змогли пройти випробування війною та заявили про розлучення. Богдан вирішила вирушити до Британії, де ховається від жахів війни. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу Богдан поділилася фото, де позувала у бікіні на пляжі. Зірка загнула ніжку, вражаючи красою.
"Тут таке почуття, наче ноги у мене 2 метри", - написала Ганна у публікації.
Відомо, що зараз знаменитість відпочиває на березі Адріатичного моря у Хорватії.
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Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан на курорті поскаржилася на провальний день
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