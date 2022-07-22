Победительница "Холостяка" Анна Богдан показала, как наслаждается отдыхом на берегу, поделившись кадром в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. девушка дошла до финала и победила, после чего пара долгое время встречалась. А недавно стало известно, что Анна и Богдан не смогли пройти испытание войной и заявили о расставании. Богдан решила отправится в Британию, где прячется от ужасов войны. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Богдан поделилась фото, где позировала в бикини на пляже. Звезда загнула ножку, впечатляя красотой.

"Тут такое чувство, вроде ноги у меня 2 метра", - написала Анна в публикации.

Известно, что сейчас знаменитость отдыхает на берегу Адриатического моря, в Хорватии.

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