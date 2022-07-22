Як пише Politeka.net, Влад Яма - відомий український танцюрист і хореограф, який прославився завдяки проекту "Танці зі зірками", а зараз продовжує займатися справами без уваги публіки.

Цього разу чоловік вирішив показати сімейні кадри з коханою дружиною та їхнім сином. Суддя шоу «Танці із зірками» Влад Яма та його дружина Ліліана святкують свою річницю восени та часто розповідають про себе в мережі.

Пара познайомилася ще 2007 року в одному зі столичних нічних клубів. Разом пара пережила багато різних моментів, у тому числі й розставання, примирення та довге очікування шлюбу (спочатку хореограф боявся одружитися, потім не хотів втрачати популярності, а потім просто шукав вдалий момент).

"Дуже давно щасливі. А ось результат" - написав Яма.

Як видно. не забуває Влад і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А на цей раз Яма опублікував фото, де показав, як виглядав у 2008 році. Влад показав фотографію, на якій був разом із майбутньою дружиною Лілією.

"Влад Яма, коли ж весілля?", - Було написано у випуску.

"До речі", - написав у сторис зірка.

Нагадаємо, Влад Яма з "Танців зі зірками" підколов Лукашенка, який видав новий перл.

А ще Politeka повідомляла, що Яма з "Танців із зірками" показав щасливі моменти з колишнього життя.

Також Politeka писала, що Влад Яма пожартував над "любовним чотирикутником" Дантеса, Дорофєєвої та Кацуріних