Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский танцор и хореограф, который прославился благодаря проекту "Танці з зірками", а сейчас продолжает заниматься делами без внимания публики.
В этот раз мужчина решил показать семейные кадры с возлюбленной супругой и их сыном. Судья шоу «Танцы со звездами» Влад Яма и его жена Лилиана празднуют свою годовщину осенью и часто рассказывают о себе в сети.
Пара познакомилась еще в 2007 году в одном из столичных ночных клубов. Вместе пара пережила много разных моментов, в том числе и расставания, примирения и долгое ожидание брака (сначала хореограф боялся жениться, потом не хотел терять популярность, а затем просто искал удачный момент).
"Очень давно счастливы. А вот результат" - написал Яма.
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Как видно. не забывает Влад и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Яма опубликовал фото, где показал, как выглядел в 2008 году. Влад показал фотографию, на которой был вместе с будущей супругой Лилией.
"Влад Яма, когда же свадьба?", - было написано в выпуске.
"Кстати", - написал в сторис звезда.
Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" подколол Лукашенко, который выдал новый перл
А еще Politeka сообщала, что Яма из "Танців з зірками" показал счастливые моменты из прежней жизни
Также Politeka писала, что Влад Яма подшутил над "любовным четырехугольником" Дантеса, Дорофеевой и Кацуриных