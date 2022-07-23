Популярна українська фітнес-тренер та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка є колишньою дружиною спортсмена В'ячеслава Узєлкова, часто ділиться з шанувальниками своїми роздумами та фото на своїй сторінці в Instagram. Так, на той раз у своєму пості зірка порушила важливу тему проблем переселенців.

Марина опублікувала у посту своє фото, а також фото вимушених українських переселенців, які залишили свої будинки та міста через бойові дії. У підписі до публікації Боржемська опублікувала текст українки Наталії Бичковської, яка відверто та без прикрас розповіла про долю переселенців.

Також Марина поділилася своїми думками на цю тему: "Ми повинні дбати про них, незважаючи ні на що. Ми повинні пам'ятати про те, що немає своїх і чужих. Є долі різних людей нашої країни і всі вони різні. Так кожен з нас може виявитися. на їхньому місці, і ми не знаємо, що нас чекає попереду, але ми повинні зберігати людяність по відношенню один до одного, до тих поряд… Зігріти їх настільки, щоб вони не відчували і не відокремлювали себе від тих, що залишилися у своїх будинках. і любові, щоб вони змогли це відчути.

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