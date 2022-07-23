Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая является бывшей женой спортсмена Вячеслава Узелкова, часто делится с поклонниками своими размышлениями и фото на своей странице в Instagram. Так, в тот раз в своем посте звезда подняла важную тему проблем переселенцев.

Марина опубликовала в посте свое фото, а также фото вынужденных украинских переселенцев, которые покинули свои дома и города из-за боевых действий. В подписи к публикации Боржемская опубликовала текст украинки Наталии Бычковской, которая откровенно и без прикрас рассказала о судьбе переселенцев.

Также Марина поделилась своими мыслями на эту тему: "Мы должны заботиться о них, несмотря ни на что. Мы должны помнить о том, что нет своих и чужих. Есть судьбы разных людей нашей страны и они все разные. Так каждый из нас может оказаться на их месте, и мы не знаем, что нас ждет впереди. Но мы должны сохранять человечность по отношению друг к другу, к тем рядом… Согреть их настолько, чтобы они не чувствовали и не отделяли себя от оставшихся в своих домах. Дайте столько тепла и любви, чтобы они смогли это почувствовать".

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