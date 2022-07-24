Як пише Politeka.net, Моніка Беллуччі – відома 57-річна модель та актриса, яка не так часто з'являється тепер на публіці. Активну роль світської левиці поступово вже займає старша дочка Моніки – Діва Кассель. Вона вже неодноразово виходила на подіум і знімалася в рекламі.

Шанувальники артистки та моделі Беллуччі люблять згадувати, якою на сама була в ті ж роки, що й дочка. На думку фанатів, артистці йдуть зморшки і добре, що вона їх не приховує, адже видно природні риси, за які її й полюбили.

«Будь ще в моєму серці ❤️; Завжди гарна; Все ще така чудова, як і тоді; Так моє кохання; Гарно, а зараз чудово 🙂; Все одно красиво 😘❤; Досі приголомшлива жінка; Вау 2 красиво красиво; Ти Божественна; Все красивіше і красивіше!; Моніка завжди була і завжди буде найкрасивішою жінкою, вона була, є і буде королевою королів; Згодом вона набула цінності та чарівності ❤️» - пишуть у мережі.

У новому інтерв'ю артистка змогла відзначитись. Вбрання, яке обрала Моніка Беллуччі для офіційного заходу, робить її помітно молодшим і яскравішим. Так, 57-річна італійська актриса скорила квітучий вигляд.

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