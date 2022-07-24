Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная 57-летняя модель и актриса, которая не так часто появляется теперь на публике. Активную роль светской львицы постепенно уже занимает старшая дочь Моники - Дева Кассель. Она уже не раз выходила на подиум и снималась в рекламе.

Поклонники артистки и модели Беллуччи же любят вспоминать, какой на сама была в те же годы, что и дочь. По мнению фанатов, артистке идут морщинки и хорошо, что она их не скрывает, вед так видны естественные черты, за которые ее и полюбили.

«Будь еще в моем сердце ❤️; Всегда красива; Все еще так же великолепна, как и тогда; Да, моя любовь; Красиво, а сейчас великолепно🙂; Все равно красиво 😘❤; Все еще потрясающая дама; Вау 2 красиво красиво; Ты божественна; Всё краше и краше!; Моника всегда была и всегда будет самой красивой женщиной, она была, есть и будет королевой королев; Со временем он приобрела ценность и очарование ❤️» - пишут в сети.

В новом интервью артистка смогла отличиться. Наряд, который выбрала Моника Беллуччи для официального мероприятия, делает ее заметно моложе и ярче. Так, 57-летняя итальянская актриса покорила цветущим видом.

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