Як пише Politeka.net , Ганна Богдан - учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливаком. З ним вона будувала стосунки близько року, почала жити разом і часто ділилася спільними кадрами – пара їздила на відпочинок, тренувалася разом та знайомилася із родичами.
Лише нещодавно Ганна розповіла, що вже не разом із Михайлом, вони роз'їхалися. А сама вона навіть відлетіла за кордон на навчання, однак у мережі показує особисті моменти.
Також Богдан похвалилася в Інстаграм, як грає на пляжі і відпочиває в ресторані, попиваючи шампанське вечорами. З ким саме вона проводить час, дівчина не уточнює, уникаючи незручних тем про особисте життя.
«Трішки збентежилася, але не розповім чому, тож без звуку. У старому місті завжди дуже багато людей, особливо увечері, дуже цікаво та романтично!» – поділилася Ганна.
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Також Богдан поділилася фото, де позувала у бікіні на пляжі. Зірка загнула ніжку, вражаючи красою.
"Тут таке почуття, наче ноги у мене 2 метри", - написала Ганна у публікації.
Відомо, що зараз знаменитість відпочиває на березі Адріатичного моря у Хорватії.
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