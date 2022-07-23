Як пише Politeka.net , Ганна Богдан - учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливаком. З ним вона будувала стосунки близько року, почала жити разом і часто ділилася спільними кадрами – пара їздила на відпочинок, тренувалася разом та знайомилася із родичами.

Лише нещодавно Ганна розповіла, що вже не разом із Михайлом, вони роз'їхалися. А сама вона навіть відлетіла за кордон на навчання, однак у мережі показує особисті моменти.

Також Богдан похвалилася в Інстаграм, як грає на пляжі і відпочиває в ресторані, попиваючи шампанське вечорами. З ким саме вона проводить час, дівчина не уточнює, уникаючи незручних тем про особисте життя.

«Трішки збентежилася, але не розповім чому, тож без звуку. У старому місті завжди дуже багато людей, особливо увечері, дуже цікаво та романтично!» – поділилася Ганна.

Також Богдан поділилася фото, де позувала у бікіні на пляжі. Зірка загнула ніжку, вражаючи красою.

"Тут таке почуття, наче ноги у мене 2 метри", - написала Ганна у публікації.

Відомо, що зараз знаменитість відпочиває на березі Адріатичного моря у Хорватії.

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