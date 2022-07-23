Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. С ним она строила отношения около года, начала жить вместе и часто делилась совместными кадрами - пара ездила на отдых, тренировалась вместе и знакомилась с родственниками.

Лишь недавно Анна рассказала, что уже не вместе с Михаилом, они разъехались. А сама она даже улетела заграницу на учебу, однако в сети показывает более личные моменты.

Также Богдан похвасталась в Инстаграм, как резвится на пляже и отдыхает в ресторане, попивая шампанское по вечерам. С кем именно она проводит время, девушка не уточняет, избегая неловких тем о личной жизни.

«Немножко засмущалась, но не расскажу почему, поэтому без звука. В старом городе всегда очень много людей, особенно вечером, очень интересно и романтично!» - поделилась Анна.

Также Богдан поделилась фото, где позировала в бикини на пляже. Звезда загнула ножку, впечатляя красотой.

"Тут такое чувство, вроде ноги у меня 2 метра", - написала Анна в публикации.

Известно, что сейчас знаменитость отдыхает на берегу Адриатического моря, в Хорватии.

Напомним, "Мне очень хотелось бы…": "Холостячка" Мишина вернулась в Украину и заговорила о любви, фото.

Как сообщала Politeka, "Осознала, что…": Шоптенко из "Танців з зірками" вернулась к любимому делу и объединила украинцев.

Также Politeka писала, что "Я сильная…": Огневич в нескромной фотосессии поразила схожестью с Моникой Беллуччи.